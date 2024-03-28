«Аист» «перелетал» с причала на причал два дня!

Только представьте, портальный кран «Аист» весит около 215 тонн!

Светящиеся краны Мурманского морского торгового порта НТК – уже давно стали визитной карточкой Мурманска. Но вы когда-нибудь задумывались, как эти махины попадают на причалы?

Только представьте, портальный кран «Аист» весит около 215 тонн!

На днях портовикам предстояло переместить такую «птичку» с одного причала на другой. Операция заняла почти два дня. Портовики разместили небольшое видео и предлагают всем в ускоренном виде посмотреть, как же они справились с этой трудной задачей.

Как отмечает пресс-служба АО «ММТП», все основные рабочие движения крана, такие как изменение вылета стрелы, подъём и опускание грузов, поворот и передвижение осуществляются с помощью электроприводов. Краны серии «Аист» успешно себя зарекомендовали: их надежность и производительность подтверждена крупнейшими портами и промышленными предприятиями страны.

Фото и видео: https://vk.com/murport51?z=video-149919532_456239296%2F0eccbe97fe15d0eee8%2Fpl_wall_-149919532