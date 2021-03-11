Мурманская область. Арктика (16+)11.03.21 14:00
Академгородок Кольского научного центра стал доступен для виртуальной прогулки
На официальном сайте Федерального исследовательского центра Кольский научный центр Российской академии наук доступна виртуальная 3-D прогулка по академгородку КНЦ РАН.
С помощью специальной навигации участник виртуальной прогулки может познакомиться с внешним видом и предназначением зданий научного центра. Виртуальный тур будет особенно полезен школьникам и студентам, учителям и ученым, гостям Мурманской области. На карте 3-D тура множество объектов, в том числе десять научных институтов, два музея, спорткомплекс «Наука», филиал Мурманского государственного технического университета.
Виртуальную экскурсию можно использовать в рамках профориентации школьников, а также мероприятий, посвященных Году науки и технологий.
Комментарии
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Последние комментарии
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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