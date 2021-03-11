Академгородок Кольского научного центра стал доступен для виртуальной прогулки

На официальном сайте Федерального исследовательского центра Кольский научный центр Российской академии наук доступна виртуальная 3-D прогулка по академгородку КНЦ РАН.

С помощью специальной навигации участник виртуальной прогулки может познакомиться с внешним видом и предназначением зданий научного центра. Виртуальный тур будет особенно полезен школьникам и студентам, учителям и ученым, гостям Мурманской области. На карте 3-D тура множество объектов, в том числе десять научных институтов, два музея, спорткомплекс «Наука», филиал Мурманского государственного технического университета.

Виртуальную экскурсию можно использовать в рамках профориентации школьников, а также мероприятий, посвященных Году науки и технологий.