Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ даст несколько концертов в Мурманской области, об этом 16 октября на оперативном совещании сообщила министр культуры Ольга Обухова.

Концерты пройдут в рамках серии тематических мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением Народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева выступит 19 октября – в Североморске и Печенге, а в заполярной столице концерты пройдут 18 и 20 октября. Всего в программе – более 300 событий, приуроченных к памятной дате.

«Участниками памятных событий станут более 26 тысяч жителей и гостей области, в том числе более 11 юных северян. Мероприятия будут организованы в различных форматах: во всех муниципалитетах пройдут акции и уроки мужества, лекции и часы патриотизма, викторины, музейные занятия и выставки, просмотры и обсуждения фильмов, спектакли, концерты, литературно-художественные композиции, исторические квесты», - отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В ходе доклада глава профильного ведомства уточнила, что Мурманский областной драматический театр 18 октября проведёт благотворительный спектакль «Не покидай меня», на который приглашены дети войны, ветераны войны, вооруженных сил и правоохранительных сил, участники специальной военной операции. 20 октября на сцене областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится концерт в поддержку СВО «Мы вместе».

В течение месяца в областных учреждениях культуры проводятся тематические мероприятия, которые знакомят северян с военной историей Кольского края. Так, в областной научной библиотеке в рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта» можно услышать фрагменты фронтовых писем лётчиков-североморцев – бойцов и командиров Карельского фронта, Героев Советского Союза, воевавших на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны, а также их родных и близких. В областном краеведческом музее работает интерактивная площадка «Оружие Победы», которая дает представление посетителям музея об обмундировании, вооружении, тактических приёмах и особенностях быта красноармейцев и краснофлотцев, защищавших Заполярье в годы Великой Отечественной войны. А областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих реализует проект «Прикосновение Севера», в рамках которого будут проведены адаптивные выездные экскурсии к памятникам воинской славы в Мурманске. Подробности о культурных событиях октября можно найти на ресурсах регионального Минкульта, а также областных и муниципальных учреждений культуры.

Ещё одним знаковым для региона событием станет подведение итогов краеведческого конкурса для школьников «Край героев», который проводится второй раз по инициативе главы региона Андрея Чибиса. Напомним, что 11 октября завершился первый этап конкурса, в ходе которого команды создавали видеоролики о героях Заполярья. От участников на конкурс поступило 25 заявок. В свою очередь, жюри выбрало работы 5 команд, которые вышли в финал конкурса. Финал конкурса состоится 28 октября в форме интеллектуальной игры-квеста «Война в Заполярье». Победителей конкурса «Край героев» ждёт поездка в Музей Победы в Москве, а финалисты получат памятные сувениры и грамоты, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru