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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 15:00

Академик РАН Михаил Флинт против мифов: опасность загрязнения микропластиком преувеличена, а потепление Арктики не приведёт к росту добычи водных биоресурсов

Экспедиции в Арктике не обнаружили микропластик ни в воде, ни в донных осадках, опасность загрязнения микропластиком преувеличена. Об этом заявил 6 февраля в пресс-центре ТАСС научный руководитель направления «Экология морей и океанов» Института океанографии РАН имени П.П. Ширшова, академик РАН Михаил Флинт.

«Есть фантазия о микропластике. Наши экспедиции за длительный промежуток времени профильтровали тысячи тонн воды и столько же верхнего слоя осадков. Там микропластика нет. Крупный пластик есть, его мы видим на берегу очень часто, и берег легко очищается. Причём опасность микропластика загадочным образом преувеличена», - сказал Флинт на круглом столе, посвященном научно-экологическим исследованиям в Российской Арктике.

По его словам, раньше учёные изучали питание беспозвоночных животных с помощью кусочков микропластика, которые прекрасно проходили через них.

«Я не склонен считать, что микропластик может каким-то образом существенно повлиять на процессы, которые происходят там. Это просто несоизмеримо с теми загрязнениями, которые могут с рекой попасть и так далее», - добавил Флинт.

В ходе пресс-конференции академик РАН высказался и о том, что потепление Арктики не приведёт к росту добычи водных биоресурсов. Промысловым компаниям также не стоит рассчитывать на добычу краба в Карском море.

По словам учёного, стоки сибирских рек превращают соответствующие моря в двухслойную структуру, которая препятствует попаданию минерального питания в зону освещенности. «Сколько не грей Арктику, что с ней ни делай, мы никакой рыбы там не получим», — уверен учёный.

Говоря о феномене появления популяции хищного краба в Карском море академик отметил, что данная популяция не сможет получить достаточные ресурсы для размножения и, соответственно, промысла краба там тоже не будет.

 

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