Акцент мы делаем на молодёжи: губернатор Мурманской области Андрей Чибис внёс ряд предложений на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации РФ под руководством заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. На заседании губернатор внёс ряд предложений по развитию северных территорий.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что стратегические макрорегионы, от которых зависит экономика и безопасность страны, требуют самого пристального внимания.

«В Мурманской области базируется Краснознаменный Северный флот, авиация, береговые войска, надводные и стратегические подводные силы, которые обеспечивают ядерное сдерживание и защиту нашей страны в водах мирового океана, выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Создание комфортных условий жизни для военнослужащих и их семей – национальная задача. Требуется системное финансирование Плана реновации ЗАТО в регионах АЗРФ», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Также глава Кольского Заполярья обратил внимание сенаторов на большую себестоимость строительства многоквартирного жилья на северных территориях.

«На заседании рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации мы обсуждали, что крайне важно сформировать механизм государственной поддержки жилищного строительства в АЗРФ, предусматривающий субсидирование застройщиков при реализации низкомаржинальных инвестиционных проектов по жилищному строительству на территории АЗРФ», – сказал Андрей Чибис.

По мнению Галины Кареловой, дополнительным инструментом достижения этой цели могла бы стать программа «Арктический квартал» – по аналогии с программой «Дальневосточный квартал», запущенной в ДФО.

«Господдержка застройщиков позволит кратно увеличить объём строительства в Арктике, новое жильё стало бы более доступным для граждан», – отметила она.

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков подчеркнул, что приоритетным направлением работы правительства России является повышение качества жизни северян – в том числе, путём создания новых объектов социальной инфраструктуры.

Также на заседании участники обсудили проблемы транспортной доступности арктического макрорегиона, развитие авиаперевозок и Северного морского пути.

Губернатор Андрей Чибис, выступая перед сенаторами, поблагодарил за внимание к вопросам развития Арктики и рассказал о роли Мурманской области в обеспечении национальных интересов страны в Арктической зоне.

Андрей Чибис отметил, что несмотря на пандемию и санкционные ограничения, Мурманская область активно развивается. Правительству удалось добиться принятия ключевых для региона федеральных инвестиционных решений. Так, в 2022 году решение о газификации Мурманской области магистральным природным газом было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. ПАО «Газпром» уже приступило к проектированию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск». Кроме того, реализовывается логистический проект – Мурманский транспортный узел. Строительство железной дороги и комплекса перегрузки угля «Лавна» планируется к завершению в текущем году. Также благодаря поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за счёт средств федерального бюджета обеспечено финансирование электро-, и водоснабжения западного берега Кольского залива.

В числе ключевых для региона и страны проектов также центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск» и разработка литиевого месторождения.

Губернатор отметил, что в Мурманской области резидентами АЗРФ и ТОР «Столица Арктики» было создано 5318 новых рабочих мест, а общий фактический объём вложения в экономику региона на сегодняшний день составил 170,9 млрд рублей.

Благодаря созданным рабочим местам в Мурманской области впервые за долгие годы увеличилась численность трудоспособного населения. Но объективно реальность такова, что население Арктических регионов сокращается. Поэтому, поддержка молодёжи – наша главная задача. Мы ввели «зарплату мамы», внедрили программу трудоустройства подростков и комплексную поддержку молодых специалистов, врачей и педагогов. Отдельный акцент мы делаем на молодёжи – в регионе открыта сеть мультифункциональных пространств, отвечающих современным потребностям этой категории северян в различных сферах», – рассказал Андрей Чибис.

Благодаря экономическому росту и развитию инфраструктуры появился и спрос на жильё.

«В июле 2022 года мы запустили уникальный проект «Свой дом в Арктике». Те, кто планирует покупку или строительство жилья в Мурманской области, могут получить до 1,5 млн рублей. За это время выдано уже 315 сертификатов, 52 дома уже построено», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru