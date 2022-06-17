Акцент Президента РФ на арктической территории – принципиально важен. Порт Мурманска – база для развития Северного морского пути - Андрей Чибис о выступлении Владимира Путина на ПМЭФ – 2022

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ – 2022. В своей речи глава государства отметил возможность роста грузопотока по маршруту Север-Юг, который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией.

«Чтобы помочь компаниям наладить логистические, кооперационные связи, мы формируем развитие транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности портов в Арктике, на восточном, южном и других направлениях», – подчеркнул Владимир Путин.

«Акцент Президента на арктической территории – принципиально важен. Порт Мурманска – база для развития Северного морского пути. Сегодня мы строим новую железную дорогу, а в прошлом году запустили строительство нового порта», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Также одним из важных принципов развития экономики России Владимир Путин назвал опору на предпринимательские свободы. Глава государства отметил, что каждая инициатива бизнеса должна получить поддержку.

«Важно, что Президент акцентировал внимание не только на крупном, но на малом и среднем бизнесе. На территории нашего региона для них предусмотрен разнообразный пакет льгот. В 2020 году мы снизили налог для предпринимателей МСП в 6 раз», – сообщил глава региона.

Кроме того, Президент РФ поручил включить в национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства дополнительные меры, цель которых заключается в поддержке работников и самозанятых в небольших городах, сельской местности, отдаленных районах.

«Важно создавать новые возможности, внедрять современные формы торговли, снижать логистические, транспортные и другие издержки», – отметил глава государства.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что областное правительство поддерживает бизнес в отдаленных поселках и населенных пунктах.

«Кажется, что эти районы экономически неэффективны, уровень спроса меньше, но там живут люди. Поэтому допустить закрытие магазинов, аптек и другой инфраструктуры нельзя. В таком случае бизнесу крайне сложно без поддержки государства. Сейчас мы занимаемся тем, на чем акцентировал внимание Президент – развитием новых рынков с учетом нашей логистики и материально-сырьевой базы», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, несмотря на пандемию и другие сложности, для Мурманской области удалось создать финансовую подушку безопасности. Губернатор напомнил, что рост экономики составил 16%, а инвестиций 30% (600 млрд рублей). Промышленное производство в регионе выросло на 17%. Рост зарплат составил 29% (13 % реальные доходы).

«Наши показатели в несколько раз выше среднероссийских. Все, что перечислил Президент, – в основе нашей работы», – заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/