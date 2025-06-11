Акция «АвтоМотоДонор» проходит сегодня в Мурманске

11 июня в Мурманске проходит акция «АвтоМотоДонор», организованная Мурманской региональной общественной организацией доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

В рамках акции в 8.45 от Центрального стадиона профсоюзов областного центра стартует автомотопробег в поддержку безвозмездного донорства крови и её компонентов и пополнения банка крови. Желающие принять участие в акции, смогут сдать кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства крови и костного мозга, здорового образа жизни, соблюдения ПДД.

Мероприятие проводится в рамках государственной Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и Проекта «Клетки жизни – ключ к исцелению!» по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса президентских грантов 2024 года.

Автоколонна от Центрального стадиона профсоюзов проследует до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» (г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 6 корп. 5), где и пройдёт основное мероприятие.

Фото: https://vk.com/kaplya.zhizni?z=photo-119971705_457252975%2F5b95e95e83754ee252