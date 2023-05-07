В этом году акция «Бессмертный полк» пройдёт в нескольких форматах. Присоединиться к ней и почтить память героев может каждый мурманчанин.

Организаторы акции предлагают рассказать о своём герое, разместив портрет победителя на автомобиле, на одежде, бейдже или поменяв свой аватар в социальных сетях на фото родственника — участника тех событий.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева призвала также делиться рассказами о героях своих семей в социальных сетях: «Нам важно помнить истории своих героев. Именно их мы передаём из поколения в поколение, именно они подтверждают историческую правду о Великой Отечественной войне», — отметила она.

Рассказы о ветеранах, размещенные с хэштегом #нашБессмертныйполк Бессмертный полк России разместит на своих интернет-ресурсах в течение года, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж.

Фото героя для соцсетей можно украсить, воспользовавшись специальным конструктором на сайте Бессмертного полка России: https://www.polkrf.ru/shtender

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24948&page=1