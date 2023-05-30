Акция «Декламируй» приурочена ко Дню русского языка

6 июня с 16.00 до 18.00 возле здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой состоится акция «Декламируй», приуроченная ко Дню русского языка.

Как сообщает vk.com/modub51, волонтёры и сотрудники библиотеки прочитают лучшие произведения Александра Сергеевича Пушкина, проведут викторину ко Дню русского языка, а также опрос читателей, посвящённый жизни и творчеству великого русского поэта и писателя.

Сотрудники центра добровольческих инициатив «Наше дело» предлагают всем желающим принять участие в данной акции. Вы сможете выразить свою любовь и уважение к великому русскому поэту через декламирование его стихов, либо стихов собственного сочинения, посвященных творчеству Пушкина. В помощь участникам акции будут предоставлены книги из фонда библиотеки.

Инициатором мероприятия является Всероссийское общественное движение «Волонтёры культуры» совместно с Ассоциацией волонтёрских центров.

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457313779%2Falbum-160249165_00%2Frev