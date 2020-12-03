Акция «Добрый Североморск» стартовала во флотской столице

2 декабря депутаты представительного органа власти столицы Северного флота – Совета депутатов ЗАТО г. Североморск приняли участие в ежегодно проводимой акции по сбору денежных средств «Добрый Североморск», итоги которой будут подведены 15 декабря.

Как всегда жители Североморска не остаются безразличными к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Собранные средства будут направлены на оказание материальной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, приобретения для них индивидуальных средств реабилитации, медицинских приборов, помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям из многодетных семей, помощь животным.