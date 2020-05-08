Акция «Георгиевская ленточка» состоялась на причалах Мурманского морского торгового порта

На причалах Мурманского морского торгового порта проходит акция «Георгиевская ленточка» - там, где в годы Великой Отечественной войны принимали и обрабатывали жизненно важные грузы. Сюда приходили караваны судов, которыми в Советский Союз доставлялось оружие, техника и другие грузы, необходимые для победы над фашистской Германией.

Ситуация с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции скорректировала планы портовиков, но не отменила их. Согласно традиции, на протяжении уже нескольких дней руководители подразделений АО «ММТП» совместно с Волонтерским отрядом передают своим сотрудникам символы великой победы – Георгиевскую ленточку и значок с памятной датой. Акция проходит с учетом повышенных мер безопасности для работников предприятия. Таким образом портовики продолжают участвовать в сохранении памяти и передают ее из поколения в поколение.

Главная цель акции «Георгиевская ленточка» — дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины.

Стоит отметить, что данная акция является частью праздничной программы АО «ММТП», посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня портовики планируют провести свой традиционный митинг у Памятника погибшим портовикам.