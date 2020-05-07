Акция «Георгиевская ленточка» состоялась в Полярном у проходной СРЗ

6 мая в городе воинской славы Полярном активисты Мурманского отделения СоюзМаша России провели акцию «Георгиевская ленточка» на проходной АО «10 СРЗ» (входит в ОСК, северо-западный дивизион). В конце рабочего дня на выходе из КПП работников завода встречали девушки в гимнастерках и поздравляли всех с наступающим Днём Победы.

«В память об ожесточенных сражениях, о мужестве и стойкости советских людей в годы Великой Отечественной войны оранжево-чёрная лента будет на груди каждого заводчанина», - поделились целью Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» активисты-полярнинцы.