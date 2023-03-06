Акция «Книги - Донбассу» проходит во всех муниципалитетах Мурманской области

Жители Терского района присоединились к акции «Книги - Донбассу».

Сбор книг на русском языке для последующей отправки в Луганскую и Донецкую народные республики осуществляется во всех регионах страны. Посёлок Умба Терского района не стал исключением - жители принимают активное участие в акции.

Первая партия книг художественной литературы, в том числе детской, уже отправлена в Мурманск на центральный пункт сбора.

«Спасибо землякам за активное участие в акции! Дети и взрослые дарят свои книги для того, чтобы у населения ЛДНР была возможность читать любимые произведения на русском языке!», - поблагодарила Рамиля Хайруллина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Все желающие могут оставить литературу для жителей ЛДНР и освобожденных территорий по адресу: Мурманская область, Терский район, п.г.т. Умба, ул. Беломорская, 1а.

Отметим, что в рамках акции принимаются книги в хорошем состоянии или новые издания на русском языке.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-terskom-rajone-sobrali-knigi-dlya-ldnr