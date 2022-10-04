Акция Министерства обороны России «Сила в Правде» завершила работу на Таймыре

3 октября в таймырском порту Дудинка завершила работу акция Министерства обороны России «Сила в Правде». Акция проходила на Таймыре в течение 10 дней и начала свою работу 24 сентября.

В акции приняли участие экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», который действовал в Арктике в районах трассы Северного морского пути в составе арктической группировки кораблей Северного флота, экипаж большого десантного корабля «Иван Грен», на борту которого развернуты экспозиции и выставки, а также творческие коллективы и спортивные команды Северного флота.

За 10 дней стоянки у причала города Дудинка корабли Северного флота посетили более 6,5 тысячи человек, в том числе представители пяти коренных народов Таймыра – долганы, ненцы, нганасаны, энцы и эвенки. Посмотреть на историю и современность российских Вооружённых сил приезжали из самых отдаленных мест, поселков и сёл, расположенных на берегах самой многоводной реки России - Енисея.

В ходе акции экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков.

На борту большого десантного корабля «Иван Грен» состоялась торжественная церемония приема в ряды «Юнармии» 118 юных жителей Таймыра.

Перед жителями и гостями города Дудинка выступали артисты ансамбля песни и пляски Северного флота.

Они исполняли различные номера — казачьи, матросские и народные пляски. В исполнении ансамбля прозвучали знаменитые произведения — «Баллада о солдате», «Прощайте скалистые горы» и другие музыкальные композиции, преисполняющие гордостью за свою страну и рассказывающие о службе на Северном флоте. Концерты ансамбля собрали более 2 тысяч зрителей и завершались овациями.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, акция «Сила в Правде» стартовала в главной базе Северного флота - Североморске в День государственного флага России. Всего с начала акции её посетило более 37,5 тысячи человек.

Цель акции Министерства обороны России «Сила в Правде» – поддержка военнослужащих, героически и достойно выполняющих свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440378@egNews