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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.23 16:00

Акция Минобороны России «Сила в Правде», которая проводится на БДК «Иван Грен» Северного флота, с 22 по 27 августа пройдёт в Балтийске

В городе Балтийске Калининградской области с 22 по 27 августа будет проведена агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде», которая состоится на борту большого десантного корабля «Иван Грен» Северного флота.

Церемония открытия мероприятия состоится 22 августа в 11.00. В ней примут участие представители командования Балтийским флотом (БФ), руководства Калининградской области и города Балтийска, общественных и ветеранских организаций, а также военнослужащие БФ, жители и гости региона.

В рамках акции будет организована передвижная выставка военных трофеев: подбитой бронетехники ВСУ и двух патрульных катеров, а также нацистской литературы и атрибутики, – добытых российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. В вертолетном ангаре корабля будут размещены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля будет украшена агитационными плакатами.

Ежедневно с 11 до 19 часов по 27 августа выставка будет открыта для жителей и гостей Калининградской области. Перед посетителями выступят с концертными программами ансамбль песни и пляски Балтийского флота, вокально-инструментальная группа морской пехоты БФ «Чёрные береты», оркестр Балтийского гарнизона, а также творческие коллективы Калининградской области. Будут работать выставки современного и исторического стрелкового оружия, выставка «Покорители морей и океанов» от Музея Мирового океана, на причале будет организована специальная фотозона. На всем протяжении акции будет работать пункт приёма граждан на военную службу по контракту.

Проход в Военную гавань, где ошвартуется «Иван Грен», будет осуществляться с 11.00 до 17.00 и возможен только для граждан РФ. При себе необходимо иметь оригинал паспорта гражданина РФ, детям – оригинал свидетельства о рождении, отмечает пресс-служба Западного военного округа.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12476598@egNews

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