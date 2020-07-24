Акция #МыВместе подводит итоги

Школа добровольческих инициатив #Нашедело Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой участвует во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020» в номинации «Доброе дело» и делится итогами акции #МыВместе, которая проходила в период самоизоляции. Акции была направлена на помощь жителям региона.

Акция объединила более 20 добровольцев библиотеки. В течение 14 недель волонтеры посвящали себя проведению мероприятий и онлайн-проектов. Волонтеры представили видеообзоры своих любимых книг, провели многочисленные дистанционные мастер-классы и онлайн-чтения детских рассказов и сказок, устроили флешмоб и подготовили видеоролик в поддержку мурманских медиков.

Создав противовирусный натюрморт, волонтёры креативно напомнили жителям региона о соблюдении санитарных правил, поздравили сотрудников видеороликом, снятым специально к Международному дню библиотек. Волонтеры приняли участие в масштабной международной акции «Сад Памяти», и высадили 19 берёз в сквере на ул. Шмидта, почтив память ветеранов Великой Отечественной войны. Добровольцы провели исследовательскую работу и собрали сведения о героическом военном прошлом своих родственников. Вся полученная информация была использована при проведении онлайн-акции #Бессмертныйполкдома.

Волонтёры библиотеки показали себя как сплоченная команда инициативных ребят.

Школа добровольческих инициатив #Нашедело ждёт новых волонтёров в свои ряды.