Акция «Родной двор — родной город», или Весёлые старты на спортплощадках Мурманска

Спортплощадка в районе дома №20 по улице Баумана Мурманска вчера стала ареной зажигательных состязаний, которые для юных мурманчан организовали работники Ленинского дома культуры в рамках акции «Родной двор — родной город».

Весёлые старты начались с разминки под руководством тренера. Затем ребята приняли участие в различных эстафетах и соревнованиях, где зачастую необходимо было проявить не только скорость и ловкость, но и сообразительность.

Как сообщает администрация муниципалитета, серия спортивных праздников для всей семьи «Родной двор — родной город» продолжится 18 июля на площадке по адресу: ул. Капитана Копытова, 36. А в воскресенье, 20 июля, в полдень организаторы ждут любителей веселья и здорового образа жизни в спорткомплексе «Снежинка».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30432&page=1