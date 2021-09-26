Акция «Сад памяти»: активисты лесничества «НордРост» установили на территории школы №1 Полярного именные таблички в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

В школе №1 им. М.А. Погодина в Полярном состоялось мероприятие по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. У каждого куста сирени, высаженного этим летом на территории учреждения в рамках международной акции «Сад памяти» активистами школьного лесничества «НордРост» и выпускниками школы, были установлены именные таблички в память о героях Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Полярного. Их имена удалось установить благодаря сотрудникам историко-краеведческого музея.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

«Очень ценно, что вы понимаете значение проводимых мероприятий, важность увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево – как символ жизни – будет расти, крепнуть и передавать историю Победы следующим поколениям», – сказал Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, глава ведомства отметил, что международная акция «Сад памяти» не только объединяет людей, но и позволяет отдать дань памяти и уважения миллионам погибших в войне, внести свой вклад в сохранение исторической памяти и исторического наследия России.

«Акция вносит огромный вклад в культурно-нравственное воспитание наших детей и будет продолжена и поддержана министерством в дальнейшем», – подчеркнул Сергей Абаринов.