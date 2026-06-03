Акция «Север помогает» объединила разные поколения северян

В передаче гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции в Мурманске приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, депутат областной Думы Герман Иванов, представители ЗАТО и муниципальных образований Мурманской области, партии «Единая Россия», ветераны боевых действий, волонтёры.

В рамках акции на специальную военную операцию передано 160 коробок гуманитарной помощи. В них - стройматериалы, наборы ключей для ремонта автомобилей, термобельё, домкраты, пауэрбанки, медикаменты, средства дезинфекции, продукты длительного хранения, предметы личной гигиены и другие, необходимые участникам СВО вещи.

Как отмечалось, особая ценность — письма и рисунки детей.

- Региональная акция «Север помогает», которая была запущена в марте 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса, имеет мощный объединяющий эффект, - подчеркнул Сергей Дубовой. – В ней принимают участие представители всех поколений северян. Поддержка наших ребят — это общая задача. Мы знаем, как важна для бойцов связь с домом. Очередной раз доказываем: фронт и тыл едины. Будем продолжать помогать столько, сколько потребуется. Пока мы вместе, мы - сила. Спасибо каждому участнику акции за помощь и веру.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34442/