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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 09:30

Акция «Север помогает» объединила разные поколения северян

В передаче гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции в Мурманске приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, депутат областной Думы Герман Иванов, представители ЗАТО и муниципальных образований Мурманской области, партии «Единая Россия», ветераны боевых действий, волонтёры.

В рамках акции на специальную военную операцию передано 160 коробок гуманитарной помощи. В них - стройматериалы, наборы ключей для ремонта автомобилей, термобельё, домкраты, пауэрбанки, медикаменты, средства дезинфекции, продукты длительного хранения, предметы личной гигиены и другие, необходимые участникам СВО вещи.

Как отмечалось, особая ценность — письма и рисунки детей.

- Региональная акция «Север помогает», которая была запущена в марте 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса, имеет мощный объединяющий эффект, - подчеркнул Сергей Дубовой. – В ней принимают участие представители всех поколений северян. Поддержка наших ребят — это общая задача. Мы знаем, как важна для бойцов связь с домом. Очередной раз доказываем: фронт и тыл едины. Будем продолжать помогать столько, сколько потребуется. Пока мы вместе, мы - сила. Спасибо каждому участнику акции за помощь и веру.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34442/

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