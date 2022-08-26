Акция «Сила в правде» на БДК «Иван Грен» завершает работу в Кандалакше

Агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде», главным участником которой является большой десантный корабль «Иван Грен» завершает свою работу в Кандалакше. 24 и 25 августа корабль с музейными выставками на борту был открыт для экскурсий местных жителей. Сегодня уже посещения корабля не планируются, но состоится выступление военного оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота на центральной площади Канадалакши.

За время стоянки корабля в порту его посетили несколько тысяч жителей. Военным морякам была организована тёплая встреча в соответствии с русскими традициями – с хлебом-солью. Прямо на морской набережной состоялся концертная программа военных музыкантов и флотских артистов.

Сегодня во второй половине дня БДК «Иван Грен» покинет причал в Кандалакше и направится в Архангельск, где пробудет с 28 августа по 1 сентября с богатой культурной программой.

Затем корабль возьмёт курс на Новую Землю в посёлок Белушья Губа, а после - вернётся в Североморск и будет несколько дней открыт для экскурсий, в первую очередь для молодёжи и школьников, прибывших с летних каникул.

С 19 сентября начнётся второй этап агитационного похода БДК «Иван Грен» уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России - посёлка Диксон.

Там стоянка продлится с 24 по 26 сентября. После проведения акции для населения посёлка корабль поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, планируется, что во время заходов в северные порты на борту корабля помимо экскурсий и концертов будут проведены посвящения школьников в юнармейцы.

4 октября участники акции должны завершить мероприятия в Дудинке и взять курс домой - в Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435442@egNews