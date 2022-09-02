Акция «Сила в Правде» на БДК «Иван Грен» завершила работу в Архангельске

Из Архангельска корабль взял курс на Новую Землю. За время стоянки корабля в порту Архангельска его посетило более 10 тысяч жителей Поморья. Живой интерес у жителей Архангельской области вызвало знакомство с новейшим российским десантным кораблём, с выставкой техники и вооружения, развёрнутой на нём, современным вооружением береговых войск Северного флота, общение с его военнослужащими.

Овациями поморцы встретили и артистов Ансамбля песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота. Для гостей и жителей Архангельска они исполнили как народные песни, так и другие музыкальные композиции, рассказывающие о службе на Северном флоте, о стране и её героях.

Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» также принял участие в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».

С середины сентября начнётся второй этап агитационного похода БДК «Иван Грен» уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России - посёлка Диксон.

Там стоянка продлится с 24 по 26 сентября. После проведения акции для населения посёлка корабль поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, планируется, что во время заходов в северные порты на борту корабля помимо экскурсий и концертов будут проведены посвящения школьников в юнармейцы.

В начале октября участники акции должны завершить мероприятия агитационной акции Министерства обороны России в Дудинке и взять курс домой - в Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436585@egNews