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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 10:00

Акция «Свеча памяти» прошла в Мурманске в День памяти и скорби

В 4 часа 22 июня у памятника стойкости и мужеству мурманчан прошёл торжественный митинг. В нём приняли участие жители города-героя, представители молодёжных и патриотических объединений, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат областной Думы Михаил Белошеев, командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Константин Кабанцов, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители администрации города, силовых структур.

- Восемьдесят пять лет назад обычное воскресное утро нарушило мирную жизнь нашей страны и определило судьбы миллионов людей, - отметил Сергей Дубовой. – Это день великой трагедии и великого подвига. С 22 июня 1941 года начался трудный путь к Победе. 1418 дней мужества и потрясающей силы духа. Сегодня мы зажигаем свечи в память о погибших в сражениях, замученных в оккупации и концлагерях, в память о героях, которые вписали в вечность свои имена. Мы низко склоняем головы перед подвигом защитников Отечества, перед их отвагой, преданностью Родине, горячей верой в Победу и с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял до последнего в скалистых сопках Заполярья, кто отправлял на дно фашистские корабли, кто работал под бомбежками в рыбном порту. Все вместе они приближали Великую Победу. Сегодня наша память объединяет поколения, укрепляет историческую правду, служит щитом против возрождения нацизма и оправдания нечеловеческих преступлений.

Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34524/

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