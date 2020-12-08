Акция «В Новый год – без долгов!» началась в Мурманской области

Ежегодно в преддверии новогодних праздников судебные приставы Мурманской области проводят акцию «В Новый год – без долгов!», в рамках которой призывают граждан погасить имеющуюся задолженность в кратчайшие сроки.

Своевременная оплата позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества, дополнительных трат по оплате исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, запрета на выезд за пределы Российской Федерации.

В рамках акции запланированы рейды по проверке на наличие долгов у автовладельцев на парковках торговых центров, автостоянок. Первые результаты акции уже появились.

Так, в ходе рейда на парковке одного из торговых центров областного центра судебными приставами отделения судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска обнаружена автомашина «Фиат», принадлежащая должнику на праве собственности. Мужчина задолжал более 380 тысяч рублей арендной платы в пользу комитета имущественных отношений г. Мурманска. Автомобиль был арестован и эвакуирован на специализированную автостоянку. Уже на следующий день должник погасил задолженность и исполнительский сбор в полном объёме. В результате арест с автомобиля снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Чтобы не омрачать себе проведение новогодних каникул и избежать неприятных ситуаций, связанных с материальными потерями, жители Мурманской области могут проверить наличие задолженности и сразу оплатить ее в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления http://www.r51.fssp.gov.ru. Оплачивайте свои долги вовремя!

Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до конца декабря.