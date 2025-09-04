Акция «Зелёный рекорд» пройдёт на 20 территориях Мурманска

Уже в эту субботу, 6 сентября, в областном центре состоится ежегодная общегородская акция по высадке зелёных насаждений. Как сообщает администрация города Мурманска, мероприятие запланировано на 20 зелёных зонах:

в районе дома №12 по улице Капитана Пономарева;

вдоль проезжей части по ул. Академика Книповича в районе дома №67;

в районе главного фасада дома №27 по улице Академика Книповича;

в районе детской площадки возле домов №№33/1, 33/2 по улице Академика Книповича;

в районе главного фасада дома №37 по улице Скальной;

в районе дома №18 по улице Коммуны;

в районе домов №№21-25 по проспекту Ленина;

сквер около памятника С.М. Кирову, в районе дома №2 по улице Софьи Перовской;

сквер на улице Ленинградской;

Центральный сквер в районе площади Пять Углов;

сквер около памятника В.И. Ленину, в районе дома №63 по проспекту Ленина;

в районе дома №10 по улице Инженерной;

в районе домов №№12-18 по Североморскому шоссе в жилом районе Росляково;

в районе главного фасада дома №2 по улице Полины Осипенко;

Аллея имени Полярной дивизии, в районе домов №№76 корп. 1, 78 корп. 1 по проспекту Героев-североморцев;

Аллея поколений, в районе дома №20 корп. 1 по улице Алексея Хлобыстова;

Аллея дружбы в районе дома №33а по проспекту Героев-североморцев;

в районе главных фасадов домов №№ 5, 7, 9 по улице Крупской;

в районе главного фасада дома №5 по улице Зои Космодемьянской;

в районе здания №178 по проспекту Кольскому.

Также для мурманчан подготовлены саженцы рябины, сирени, спиреи, курильского чая, дерена белого, акации и черемухи для самостоятельной высадки. Выдача растений будет проходить по 6 адресам:

- на территории Дома детского творчества им. А. Бредова (просп. Ленина, 63) у въезда со стороны стадиона «Строитель»;

- на стоянке за шлагбаумами у детского городка «Сказка» (просп. Героев-североморцев);

- на территории Дома культуры «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2);

- на территории Дома детского творчества им. А. Торцева (ул. Торцева, 11);

- на территории стадиона «Юность» у спортивной школы №6 (ул. Героев Рыбачьего, 8);

- на территории Дома культуры «Первомайский» (ул. Лесная, 39, жилой район Абрам-Мыс).

