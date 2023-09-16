Акция «Зелёный рекорд» состоялась в Мурманске

Сегодня на 15 общественных территориях во всех округах города мурманчане высадили деревья и кустарники, адаптированные к северному климату. Всем участникам акции был предоставлен инвентарь.

Улицы города украсили саженцы шиповника, сирени, белой ивы, жимолости, черемухи, лиственницы, спиреи, аронии и других растений. По девяти адресам была организована бесплатная раздача посадочного материала, которые мурманчане смогли самостоятельно высадить возле своих домов и на выбранных общественных пространствах. В мероприятии принял участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

- В 2023 году в рамках акции в Мурманске высажено более шести тысяч растений, из которых более трёх тысяч жители города получили бесплатно, чтобы самостоятельно выбрать места для посадок, - отметил Юрий Сердечкин и поблагодарил северян, которые стали участниками «Зеленого рекорда».

Как сообщает администрация города Мурманска, в традиционной акции принимают участие представители предприятий и организаций Мурманска, ученики и студенты образовательных учреждений, общественники, неравнодушные граждане. В их числе - участники городского клуба старшего поколения и клуба молодых инвалидов «Валентина плюс».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25717&page=1