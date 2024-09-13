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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 12:45

Акция «Зелёный рекорд» вновь пройдёт в Мурманске

В эту субботу, 14 сентября, в 11.00 жители и гости города Мурманска могут принять участие в ежегодной акции — «Зелёный рекорд».

Основная высадка деревьев и кустарников пройдёт на 10 территориях города, выбранных мурманчанами в ходе голосования:

— сквер на площади Пять Углов (возле ДКИНТ им. С.М. Кирова),

— сквер на улице Ленинградской,

— склон между проезжей частью по улице Скальной и домом №18 по улице Скальной,

— зелёная зона в районе дома №6 по улице Мира,

— участок в районе дома №38/1 по улице Карла Маркса,

— сквер у памятного знака городам-побратимам Мурманска (просп. Ленина, 77),

— зелёная зона возле дома №2 по ул. Полины Осипенко,

— зелёная зона в районе детской площадки у дома №10 по ул. Александрова,

— зелёная зона вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова),

— зелёная зона в районе дома №150/1 по просп. Кольскому.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин отметил: «Примечательно, что в лидеры вышли не крупные общественные территории, а зелёные зоны, расположенные возле дома №2 по ул. Полины Осипенко и в районе детской площадки у дома №10 по ул. Александрова».

Так же, для самостоятельного озеленения подготовлено 7 тысяч саженцев, которые будут бесплатно раздаваться на нескольких точках с 11.00 до 12.00.

В Первомайском округе:

— в районе здания №152 по просп. Кольскому,

— на территории стоянки между просп. Кольским и домом №1 по ул. Морская,

— на территории сквера «Солнечный» по ул. Марата.

В Октябрьском округе:

— в районе парковки перед кинотеатром «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33),

— на территории парковки за зданием Управления Октябрьского округа (ул. Комсомольская, 10),

— в районе разворотного кольца автобусного маршрута № 29 в районе дома №10 по ул. Мира.

В Ленинском округе:

— на территории стоянки возле детского городка «Сказка» на просп. Героев-североморцев,

— в районе конечной остановки автобусного маршрута №5, около проезжей части в районе Мурманского академического лицея (ул. Аскольдовцев, 9/22),

— в районе дома №40 по ул. Адмирала флота Лобова,

— в районе дома №8 по Североморскому шоссе (район Росляково).

Администрация города Мурманска приглашает всех желающих присоединиться к акции и внести свой вклад в благоустройство нашего города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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