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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.20 09:15

Акцию «Чистая весна» поддержала администрация флотской столицы

Сотрудники администрации ЗАТО Североморск навели порядок около структурных подразделений учреждения и на придомовых территориях. Инвентарь, обязательно – маски, перчатки и работа небольшими группами. Это все условия, которые нужно соблюсти, чтобы организовать субботник.

- Любой труд помогает объединиться коллективу, почувствовать себя частичкой города и быть полезным городу. Всё, что мы делаем – мы делаем для чего-то. Мы вышли сегодня на субботник, чтобы в доме, в котором мы живём, стало чище, чтобы нам самим было приятнее ходить по улицам. В своём доме каждую весну мы наводили порядок, и эта весна не стала исключением. Да, субботник проходит немножко в другом формате, но от этого меньше не становится наше желание помочь городу и приблизить весну, - рассказала начальник Управления образования администрации ЗАТО Юлия Гладских.

- Для дорогого города я готов работать в любой день – хоть в дождь, хоть в ливень. Мы должны навести порядок в Североморске, встретить весну и лето чистыми. Моя задача сегодня - собрать песок на автостоянке. Зимой дорожные службы его не жалели , теперь пришло время убирать, - поделился мнением специалист Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Североморск Андрей Олейник.

- Здесь наша организация находится рядом, убираем – чтобы было красиво и в окно приятно смотреть. В палисаднике сегодня и цветы высадим, это личная инициатива наших сотрудников – комитета имущественных отношений, - рассказала Екатерина Евдокименко.

Акция «Чистая весна» стартовала в Североморске в начале этой неделе. Первыми её поддержали ресурсоснабжающие организации, следом подключились городские учреждения и активные жители ЗАТО. Уже в субботу  во флотской столице запланировано несколько весенних субботников – с соблюдением санитарных требований и масочного режима.

 

 

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