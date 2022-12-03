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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.22 13:30

Акцию «Коробка храбрости» поддержали в Мурманске

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с волонтёрами принял участие в акции «Коробка храбрости». 

Проект существует уже четыре года, в боксы, которые устанавливаются по всей Мурманской области, северяне складывают подарки для детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях области.  

— Огромное спасибо всем неравнодушным мурманчанам, которые участвуют в этом добром деле, — сказал Юрий Сердечкин. — Приглашаю всех желающих поддержать детей, которые сейчас так в этом нуждаются. 

Как сообщает администрация города Мурманска, в специально оформленную коробку можно положить все, что поможет скрасить больничные будни маленьких пациентов. Это могут быть настольные игры, книги, куклы, конструкторы, наборы для рисования и творчества. Акция продлится до 5 декабря. В Мурманске открыты три точки сбора:

— «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16);

— региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области (просп. Ленина, 88);

— Центр дополнительного образования «Лапландия» (просп. Героев-североморцев, 2).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23788&page=1

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