Акцию «Коробка храбрости» поддержали в Мурманске

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин совместно с волонтёрами принял участие в акции «Коробка храбрости».

Проект существует уже четыре года, в боксы, которые устанавливаются по всей Мурманской области, северяне складывают подарки для детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях области.

— Огромное спасибо всем неравнодушным мурманчанам, которые участвуют в этом добром деле, — сказал Юрий Сердечкин. — Приглашаю всех желающих поддержать детей, которые сейчас так в этом нуждаются.

Как сообщает администрация города Мурманска, в специально оформленную коробку можно положить все, что поможет скрасить больничные будни маленьких пациентов. Это могут быть настольные игры, книги, куклы, конструкторы, наборы для рисования и творчества. Акция продлится до 5 декабря. В Мурманске открыты три точки сбора:

— «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» (ул. Марата, 16);

— региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области (просп. Ленина, 88);

— Центр дополнительного образования «Лапландия» (просп. Героев-североморцев, 2).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23788&page=1