АКРА подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А-(RU)», прогноз «Стабильный»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А-(RU)», прогноз «Стабильный». «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.
Как отмечают в региональном Министерстве финансов, подтверждение уровня кредитного рейтинга и ряд положительных характеристик финансового состояния региона со стороны Агентства указывают на низкую долговую нагрузку, высокий уровень самодостаточности бюджета и средние показатели собственной ликвидности бюджета Мурманской области. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.
Подробная информация о рейтинге региона размещена на сайте АКРА.