Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило национальный кредитный рейтинг Мурманской области на уровне «А-(RU)», прогноз «Стабильный».

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Министерство финансов Мурманской области отмечает, что подтверждение уровня кредитного рейтинга и ряд положительных характеристик финансового состояния региона со стороны Агентства указывают на низкую долговую нагрузку, высокий уровень самодостаточности бюджета и высокие показатели социально-экономического развития. Правительством области исполняются все взятые обязательства, сохраняется сбалансированность бюджета.

Подробная информация о рейтинге региона опубликована на сайте АКРА. История рейтингов Мурманской области также доступна на сайте.