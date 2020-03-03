Аксакалы Мурманска обсудили важные для горожан вопросы

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора приняли участие в первом в этом году заседании Общественного совета.

Напомним, Общественный совет был создан в 2012 году. Он является площадкой для обсуждения городскими властями и уважаемыми мурманчанами наиболее важных вопросов экономического, социального характера, а также гражданских инициатив. В состав Совета входят Почетные граждане города-героя Мурманска, а также представители общественных организаций заполярной столицы.

– Сегодня мы подняли такую важную тему, как предстоящее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, – отметил Андрей Сысоев. – Нам важно мнение членов общественных организаций. Мурманск всегда принимал активное участие в жизни страны, и предстоящее голосование тоже вызывает живой интерес у горожан.

Не менее серьёзный вопрос на повестке дня – подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 35-летия со Дня присвоения Мурманску звания город-герой.

– Очень важно, чтобы мурманчане почувствовали величие этого праздника, почувствовали уважение, любовь к ветеранам, чтобы подрастающее поколение осознало, что это действительно самый важный праздник для нашего народа. Здесь поддержку Общественного Совета невозможно переоценить, – подчеркнул Евгений Никора.

Конструктивный диалог между горожанами и властью Мурманска имеет огромное значение для развития столицы Заполярья. Опыт проведения таких встреч показывает, что мурманчане и представители власти не просто слушают, но и слышат друг друга. Это сотрудничество позволяет воплотить многие задумки и пожелания горожан в жизнь.