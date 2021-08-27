Актёру Мурманского областного драматического театра присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации»
Артист Мурманского областного драматического театра Владимир Равданович удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации».
Согласно Указу Президента России Владимира Путина от 24 августа, Владимир Антонович отмечен за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Владимир Равданович – почётный работник культуры Мурманской области. В юном возрасте он переехал с родителями в Ковдор, где провел детство и юность. Артист окончил факультет культуры и искусства Мурманского государственного педагогического института, на главной театральной сцене Кольского Заполярья служит с 1997 года. Разнохарактерные роли Владимира Антоновича полюбились как мурманскому зрителю, так и гостям столицы Заполярья.