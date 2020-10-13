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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.20 15:05

Актеры Мурманского областного театра кукол выступили в Москве с куклами, которым больше 70 лет

Актерам Мурманского областного театра кукол Денису Дмитриеву, Екатерине Ефремовой и Денису Савельеву выпала честь выступать на исторической сцене Дома актера на Арбате.

12 октября в Центральном Доме актера города Москвы состоялась церемония торжественного закрытия фестиваля, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Нам дороги эти позабыть нельзя». В фестивале приняли участие больше 30 профессиональных театров и музыкальных коллективов городов-героев и городов воинской славы.

Артисты из Мурманска показали миниатюру «Новогодние гадания в имперской канцелярии»  – рассказ о том, как кукольный Гитлер в канун нового 1942 года решил погадать и заглянуть в будущее.

Уникальность номера в самих куклах, которым больше 70 лет – они выступали вместе с артистами во время Великой Отечественной войны непосредственно в прифронтовой полосе.

Мастера, которые создали этих кукол – ушли, но магия осталась – персонажи до сих пор «живые», пробирают до мурашек при одном только взгляде. Сейчас куклы бережно хранятся в стенах Мурманского областного краеведческого музея, который любезно предоставил их для показа в Москве.

После номера мурманские кукольники исполнили песню «Голуби» из спектакля «Горькая память войны».

Организаторы фестиваля наградили коллектив Мурманского областного театра кукол Почётной грамотой за участие.

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