Актив партпроекта «Старшее поколение» изготовил тактические носилки для бойцов специальной военной операции

В рамках партпроекта «Старшее поколение» региональный исполком партии совместно с волонтёрским движением «Золотые руки Ангела» организовал мастер-класс. В рамках региональной гуманитарной акции «Север помогает» изготовленные неравнодушными активистами носилки отправятся бойцам в зону СВО.

Координатор волонтёрского движения «Золотые руки Ангела» Анастасия Таносенко рассказала, что запросы от бойцов приходят очень разные, иногда запрашивают немного, а иногда и целыми сотнями. Волонтёры изготовили уже более тысячи носилок из строп и порядка 400 из ткани.

Под руководством Анастасии волонтёры научились собирать каркасы носилок на шаблоне, узнали, как отшиваются тактические носилки, показали, как собираются выкройки и заготовки для пошива пятиточечников, несколько человек помогли нарезать телит для дальнейшей отшивки матрасов.

«Задач много, найдётся работа для любого, главное – желание. Даже мелкие задачи помогут в большом деле», – рассказала она.

Активистка Валентина Рязанова рассказала, что впервые пришла на подобный мастер-класс: «Мне было и интересно, и тяжело. Пока освоила несколько операций. И пока смотрю, как другие женщины, которые пришли вместе со мной, раскладывают, складывают, скалывают и готовят основу для швеи, которая потом будет строчить. Очень мотивированные участницы работают энергично, быстро, не смущаясь того, что сделают что-то неправильно. Потому что, если сделаешь что-то не так, тебя поправят. Самое главное – желание помочь».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/aktiv-starshego-pokoleniya-izgotovil-takticheskie-nosilki-dlya-bojcov-specialnoj-voennoj-operacii