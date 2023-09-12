Активистка Мурманской области Евгения Бурнашова стала наставником и разработчиком Манифеста работающей молодёжи

В Перми состоялся Всероссийский форум рабочей молодёжи, входящий в линейку платформы «Росмолодёжь.События». Форум объединил более 300 человек со всей России: представителей сообществ молодых специалистов и кадрового резерва компаний, членов молодёжных объединений, рабочую молодёжь, а также известных HR-экспертов и представителей органов власти.

Деловая программа форума была построена вокруг ключевых смыслов: «Жить и работать в России», «Не работа, а миссия», «Труд со смыслом».

Представительница Мурманской области, руководитель аппарата регионального отделения Союза машиностроителей России Евгения Бурнашова на протяжении всех дней форума работала с командами в качестве спикера-наставника, помогая ребятам в формировании смыслов будущего манифеста.

«Как лектор Российского общества «Знание» я рассказала молодёжи о ценностях и миссиях предприятий, личностных ценностных ориентирах, о том, как важно, чтобы они пересекались. Занимаясь любимым делом, мы более продуктивны, мы развиваем себя, и с нами развивается как наша организация, так и вся страна», - поделилась Евгения Бурнашова.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, на финальном мероприятии форума участники услышали проект сформированного манифеста. Помимо этого, разработан пошаговый план вовлечения молодёжи в командную деятельность. В скором времени итоговый продукт будет направлен на все предприятия страны для внедрения в молодёжные советы и коллективы.

Фото: https://gov-murman.ru