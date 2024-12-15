Активисты АО «АтомЭнергоСбыт» провели в Мурманске совместную с Госавтоинспекцией социальную акцию «Засветись»

В рамках неё горожане получили из рук энергетиков отражающие слэп-браслеты, а правоохранители напомнили землякам о правилах движения пешеходов.

Традиционная акция проводится ежегодно в период полярной ночи, когда световой день составляет менее двух часов, а пешеходы в тёмной одежде находятся в группе риска.

«АтомЭнергоСбыт - делает жизнь светлее, а северян - заметнее на дороге. Благодаря светоотражающим элементам школьники и взрослые ярко выделяются в тёмное время суток. Ежегодная акция «Засветись» проходит в сотрудничестве с Госавтоинспекцией, что несомненно увеличивает эффективность мер по поддержанию и охране порядка, и, как следствие, сокращает количество дорожно-транспортных происшествий», - подчеркнула заместитель директора по сбыту электроэнергии филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Юлия Стократская.

Инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску Басти Гусейнова провела с автомобилистами и пешеходами беседу о правилах дорожного движения и вручила светоотражающие браслеты. «Очень важно проводить подобные профилактические мероприятия и напоминать всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения Российской Федерации», - подчеркнула Басти Гусейнова.

Фото предоставила пресс-служба АО «АтомЭнергоСбыт».