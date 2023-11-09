Активисты «Движения Первых» из Мурманской области в составе сводного хора приняли участие в открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Семь школьниц из Мурманской области в составе 1300 ребят из «Хора Первых» приняли участие в открытии международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Самый большой детский сводный хор РФ совместно с известными исполнителями выступили с концертом и поздравили страну с Днём народного единства.

«Движение Первых» представило на открытии международной выставки-форума «Россия» концертную программу, посвящённую Дню народного единства. Мы собрали самый большой сводный детский хор России – «Хор Первых». 1300 участников «Движения» из 79 регионов исполнили известные песни о России и новые произведения, написанные самими участниками «Движения», – рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

В состав хора от Мурманской области вошли Ульяна Коляда, Мария Тимофеева, Арина Усачёва, Марина Голубева из Мурманска, Мария Соляник и Елизавета Тоникова из Апатитов, Александра Жогот из Кировска.

В рамках концерта участники хора спели известные песни о Родине, Движении, наставничестве. Совместно с Первыми выступили такие популярные исполнители как SHAMAN, Ольга Кормухина и Алексей Белов, а также резиденты фестиваля «Таврида.АРТ». В завершение концерта тысячный хор исполнил гимн России.

«Спасибо «Движению Первых» за организацию такого масштабного мероприятия. Познакомилась с творческими ребятами со всей страны. Эта поездка запомнится надолго и останется в моей памяти. Стать частью такого грандиозного события это большая удача», – поделилась впечатлениями Ульяна Коляда.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, Всероссийский сводный «Хор Первых» реализуется в рамках продюсерского центра «Звучи» «Движения Первых». Ключевые задачи – объединить талантливых детей со всей страны и дать шанс лучшим представить свой регион в составе «Хора Первых». На сегодняшний день Всероссийский сводный «Хор Первых» считается самым большим в России. Состав участников – 1300 человек.

Фото: https://gov-murman.ru