Активисты «Единой России» проверили стоимость препаратов от коронавируса

В Мурманске члены общественного совета партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» побывали в частной и муниципальной аптеках. Активистов интересовал уровень цен на отечественное лекарство от COVID-19 «Фавипиравир» (он реализуется под торговыми наименованиями «Арепливир», «Коронавир», «Авифавир»).

«Задача «Народного контроля» – проверить наличие и стоимость препарата, используемого при лечении коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением правительства от 12 октября. Также нас интересует, насколько широко ассортимент профилактических и противовирусных средств представлен в аптечных сетях», – заявила глава регионального исполкома «Единой России» Татьяна Сахарова.

В одной из проверенных аптек – муниципальной оказался в наличии только один препарат «Коронавир».

Как пояснил заведующий муниципальной аптекой «Первая» Алексей Атрашевский, это препарат рецептурного отпуска. «Цена на «Коронавир» складывается из отпускной цены завода-изготовителя, оптовой наценки и розничной наценки. Для нашего региона установлена розничная цена – 8250 рублей за 50 таблеток. После введения государственного регулирования цен препарат подешевел почти в два раза. Любой желающий может его купить», – отметил он.

В сети одной из частных аптек отечественные лекарства от COVID-19 отсутствовали. Однако фармацевт пояснила, что по телефону справочной службы можно узнать, в какой их аптек сети можно его приобрести или заказать. Народные контролеры убедились, что стоимость с учётом региональных надбавок не превышает отпускной цены, установленной Федеральной антимонопольной службой. К ассортименту профилактических и противовирусных средств в обеих аптеках претензий не было.

Североморские депутаты от «Единой России» побывали в пяти аптеках.

«Рекомендуемые врачами препараты и витамины при профилактике простудных заболеваний в аптеках имеются. Есть маски и антисептики. Но, к сожалению, ни в одну из аптек Североморска лекарства от коронавируса еще не поступили. Это тоже повод для нашей дальнейшей работы, дефицита в этом вопросе быть не должно», - отметил секретарь местного отделения «Единой России», председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев.

Предварительные итоги мониторинга будут подведены в конце октября. Результаты единороссы предоставят в ФАС и Минздрав.