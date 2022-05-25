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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 15:00

Активисты из Мурманской области выиграли в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон»

Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги конкурса «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон». Среди победителей и активисты из Мурманской области. Северянам удалось получить финансовую поддержку на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Антонина Горбачева получила грант в размере 1,2 млн рублей на реализацию проекта — «Студия 4», Владимир Квасников выиграл 650 тысяч, представив проект «Карьерный бот-наставник» «Хай, про!», Егора Дедова поддержали с проектом «Адаптация студентов в общежитии: «Кубок первокурсника» и выделили на его воплощение 286 тысяч рублей, а Мария Данилкина одержала победу с проектом «Образовательная программа «Лидеры Гипербореи», размер гранта составил – 134 тысяч рублей.

Приём заявок на конкурс проходил с 1 марта по 31 марта 2022 года на платформе АИС «Молодёжь России» по 15 номинациям: #создавайвозможности, #развивайсреду, #объединяй, #защищай, #стирайграницы, #сохраняйприроду, #двигайсообщества, #вдохновляй, #береги, #открывайстрану, #будьздоров, #помни, #расскажиоглавном, #МЫВМЕСТЕ, #Тыне_один.
Всего было подано 14013 заявок. По результатам проверки и экспертной оценки 1063 участников получат 867млн  931 тысячу рублей на реализацию социально значимых инициатив с июля 2022 по июнь 2023 года. Приказ об утверждении списка победителей доступен по ссылке.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, во время приёма заявок на конкурс во всех субъектах Российской Федерации для участников были организованы образовательные мероприятия, а также питчинги с экспертами Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Помимо этого, впервые прошёл онлайн-марафон «Грабли» по теме грантового конкурса Росмолодёжи, а также состоялся марафон совместно с Российским обществом «Знание».

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/wall-49388164_58311?z=photo-49388164_457263012%2Fwall-49388164_58311

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