Активисты Кировска приняли участие в акциях «Сохраним лес» и «Лес Победы»

Сегодня в Кировске на улице Солнечной около дома №3 прошло сразу две акции по высадке многолетних растений - «Сохраним лес» и «Лес Победы».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в акции приняли участие представители экологического сообщества Кировского филиала МАГУ, сотрудники «Сбербанка», активисты ТОС и работники администрации Кировска.

На территории высадили 90 многолетних растений: спирею, боярышник, сирень и рябину.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266120%2Fwall-148376343_57077