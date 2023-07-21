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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 15:30

Активисты Молодёжного крыла Народного фронта помогают сохранять чистоту лесов Заполярья

Активисты молодёжной команды Народного фронта Мурманской области приняли участие в субботнике в окрестностях горы Лисья. Экологический выезд на земли лесного фонда состоялся по инициативе руководителя регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Зинаида Середы.

Акцию также поддержали коллективы Регионального центра лесного и экологического контроля и Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области.

«Выражаем благодарность АО «Ситиматик» за помощь в вывозе собранных отходов, а также призываем всех активных и неравнодушных жителей региона не оставаться в стороне, ответственно относиться к природе и принимать участие в экологических мероприятиях», - отметила руководитель Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

В общей сложности участники акции собрали более 40 куб. метров мусора: отработанные автомобильные покрышки, пластик, стекло, железо и другие крупногабаритные отходы.

Представители Молодёжного крыла Народного фронта Мурманской области регулярно поддерживают региональные экологические акции. В 2023 году это уж четвертый совместный субботник.

«Вместе мы проводили уборку на территории Ручья Чистого, выезжали в посёлок Териберка в рамках Большого арктического субботника и расчищали берег озера Глубокого, высаживали сосны в лесах Кольского района», - рассказал координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Мурманской области Дмитрий Митин.

 

Фото предоставлено Молодёжным крылом Народного фронта в Мурманской области.

 

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