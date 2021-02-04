Активисты молодёжном центра помогают мурманчанам

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил молодёжный спортивный центр на улице Виктора Миронова.

В одном из 11 структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодёжных центров» мурманчане в возрасте от 14 до 30 лет могут посвятить своё время занятиям физкультурой и спортом. В настоящее время на базе центра оказывают помощь жителям округа, нуждающимся в поддержке.

— Такие современные клубы по месту жительства помогают молодёжи не только реализовать свой потенциал, но и поучаствовать в общественной жизни. Например, в этом центре с конца прошлого года организована выдача продуктовых наборов для малообеспеченных жителей Ленинского округа, — сказал Евгений Никора. — Конечно, огромную поддержку оказывает, не только коллектив учреждения, но и волонтёры. На сегодняшний день такую помощь получили почти 4 тысячи жителей города.

— Акцию проводит Единый волонтёрский центр совместно с Фондом продовольствия Русь при поддержке «Магнит. Забота». С декабря 2020 года продовольственными пакетами долгосрочного хранения были обеспечены 13 тысяч семей, стоящих на учёте социальных служб, — сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Напомним, недавно в молодёжном спортивном центре был проведён масштабный ремонт. Для молодых мурманчан оборудованы современный тренажёрный зал, фитнес-зал со спортивным инвентарем, раздельные душевые и раздевалки, а также зал для мероприятий и выступлений.