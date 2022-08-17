Активисты Мурманской области помогут подготовить детей к началу учебного года

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой и председатель профильного комитета областной Думы приняли участие в акции «Собери ребёнка в школу». Депутаты передали наборы школьных принадлежностей для ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вынужденно переселившихся с территории Донбасса в Мурманскую область.

- До начала учебного года осталось всего две недели. Мы знаем, насколько хлопотно подготовить детей к школе. Пусть эти наборы помогут ребятам уверенно приступить к учёбе, желаю всем успехов и удачи в новом учебном году, - отметил Сергей Дубовой.

Акция «Собери ребёнка в школу» проводится в рамках партийного проекта «Новая школа» по всей стране ежегодно. Помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году решено распространить акцию на ребят из Донбасса и освобождённых территорий.

Тем временем, в центрах социальной поддержки населения продолжается приём заявлений о предоставлении регионального единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс. В текущем году его размер составляет 4952,18 рубля на каждого ребёнка-первоклассника. Право на такую выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, а многодетным семьям её назначают независимо от дохода.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24372/