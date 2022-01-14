Активисты Народного фронта выявили недостатки в организации доступной среды для маломобильных пациентов поликлиник Мурманска

Представители Народного фронта в Мурманской области попросили прокуратуру региона провести проверку состояния входных групп поликлиник административного центра. Поводом для обращения в надзорное ведомство стали результаты проведенного общественниками мониторинга.

Первым делом активисты осмотрели вход в отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1» по адресу: ул. Карла Маркса, 52. Так, вопреки требованиям действующих нормативно-правовых актов, завершающие концы лестничных поручней не были скруглены, а сами поручни оказались явно короче границ лестничных маршей (в то время как должны выступать за них на 0,3 метра).

Аналогичные вопросы возникли и к поручню вдоль лестницы входной группы отделения той же поликлиники по адресу: ул. Шмидта, 41/9. Вдобавок он почему-то был единственным. До кнопки вызова персонала в помощь людям с ОВЗ дотянется далеко не каждый человек на коляске. А специальный подъемник, расположенный по другую сторону, судя по внешнему виду, вряд ли находится в рабочем состоянии.

«Еще одним объектом мониторинга стало отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» по адресу: ул. Лобова, 33/2. Мы обратили внимание на то, что вход в учреждение был плохо очищен от снега. А размеры входной площадки (ширина × глубина) с пандусом явно не дотягивали до установленных 2,2 x 2,2 метра. В столь стесненных условиях маневрировать на коляске, пытаясь открыть дверь, крайне затруднительно. В дальнейшем мы планируем продолжить мониторинг, в том числе, и в других муниципалитетах Мурманской области», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Оксана Кошевич.

Фото предоставлено региональным штабом ОНФ.