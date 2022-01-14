14 января в Мурманске стартует масштабный гастрономический фестивальЭпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 13:30

Активисты Народного фронта выявили недостатки в организации доступной среды для маломобильных пациентов поликлиник Мурманска

Представители Народного фронта в Мурманской области попросили прокуратуру региона провести проверку состояния входных групп поликлиник административного центра. Поводом для обращения в надзорное ведомство стали результаты проведенного общественниками мониторинга.

Первым делом активисты осмотрели вход в отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1» по адресу: ул. Карла Маркса, 52. Так, вопреки требованиям действующих нормативно-правовых актов, завершающие концы лестничных поручней не были скруглены, а сами поручни оказались явно короче границ лестничных маршей (в то время как должны выступать за них на 0,3 метра).

Аналогичные вопросы возникли и к поручню вдоль лестницы входной группы отделения той же поликлиники по адресу: ул. Шмидта, 41/9. Вдобавок он почему-то был единственным. До кнопки вызова персонала в помощь людям с ОВЗ дотянется далеко не каждый человек на коляске. А специальный подъемник, расположенный по другую сторону, судя по внешнему виду, вряд ли находится в рабочем состоянии.

«Еще одним объектом мониторинга стало отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» по адресу: ул. Лобова, 33/2. Мы обратили внимание на то, что вход в учреждение был плохо очищен от снега. А размеры входной площадки (ширина × глубина) с пандусом явно не дотягивали до установленных 2,2 x 2,2 метра. В столь стесненных условиях маневрировать на коляске, пытаясь открыть дверь, крайне затруднительно. В дальнейшем мы планируем продолжить мониторинг, в том числе, и в других муниципалитетах Мурманской области», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Оксана Кошевич.

 

 

Фото предоставлено региональным штабом ОНФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)За декабрь прошлого года экономия по завершенным закупкам составила более 273 миллионов рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика