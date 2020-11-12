Активисты ОНФ добиваются надлежащей работы лифтового оборудования в жилом доме на ул. Самойловой в Мурманске

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести проверку качества и своевременности выполнения работ по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в доме №5 по ул. Самойловой.
Согласно данным, представленным на сайте госзакупок, 24 июня 2020 г. был заключён договор между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и ООО ТД «Объединенные лифтостроительные заводы – Уфа» на выполнение работ по ремонту подъемников и лифтовых шахт, а также замене старого оборудования в ряде домов Мурманска и Североморска. В соответствии с приложением к договору, строительно-монтажные работы должны были быть проведены в период с 24 июля по 21 сентября текущего года, ввод в эксплуатацию лифтового оборудования – в период с 22 сентября по 21 октября, при этом максимальное время простоя лифтов должно составлять не более 45 дней.
«В ходе мониторинга общественники выяснили: в подъездах №№ 1-5 дома №5 по ул. Самойловой в Мурманске лифтовое оборудование в период, указанный в договоре, на новое полностью не заменено и, соответственно, не введено в эксплуатацию. Таким образом, прослеживаются признаки нарушения исполнителем сроков выполнения обязательств по договору. Не соблюдено и максимальное установленное время простоя лифта (по словам жильцов, оборудование в МКД было отключено 4 сентября 2020 г.) Между тем, все эти обстоятельства создают барьеры для свободного и беспрепятственного передвижения граждан пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья, родителей с малолетними детьми, ведь даже здоровому человеку без определенной физической подготовки тяжело подниматься на верхние этажи. Мы попросили надзорное ведомство провести проверку качества и своевременности выполнения работ по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, и в случае подтверждения выявленных нарушений принять меры для их устранения», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.