Активисты ОНФ добиваются надлежащей работы лифтового оборудования в жилом доме на ул. Самойловой в Мурманске

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Мурманской области с просьбой провести проверку качества и своевременности выполнения работ по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в доме №5 по ул. Самойловой.

Согласно данным, представленным на сайте госзакупок, 24 июня 2020 г . был заключён договор между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и ООО ТД «Объединенные лифтостроительные заводы – Уфа» на выполнение работ по ремонту подъемников и лифтовых шахт, а также замене старого оборудования в ряде домов Мурманска и Североморска. В соответствии с приложением к договору, строительно-монтажные работы должны были быть проведены в период с 24 июля по 21 сентября текущего года, ввод в эксплуатацию лифтового оборудования – в период с 22 сентября по 21 октября, при этом максимальное время простоя лифтов должно составлять не более 45 дней.