Активисты ОНФ добиваются переселения пенсионерки из аварийного дома на ул. Челюскинцев в Мурманске

Активисты ОНФ в Мурманской области обратили внимание прокуратуры на нарушение прав пенсионерки, проживающей в аварийном доме №21Б на улице Челюскинцев в областном центре. Женщина пожаловалась общественникам на опасные условия нахождения в помещении, которое давно не отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

По словам мурманчанки, деревянное здание с печным отоплением было построено в 1946 г. В 2012 г. появились серьезные протечки кровли, возникла резкая необходимость в ремонте и чистке дымохода, но вопреки многочисленным обращениям жильцов в различные инстанции дальше штрафов дело не доходило. Как результат, зимой в квартире устанавливается минусовая температура. Стены покрыты плесенью. Из-за постоянных замыканий дом обесточили.

Хозяйка квадратных метров рассказала: в качестве альтернативы ей предлагали варианты комнат из маневренного фонда. В частности, в общежитиях, где общие не только кухня, но и душ с туалетом, а еще – антисанитария и крысы. И если даже с такими неудобствами женщина готова была мириться, то вынужденное знакомство с соседями, ведущими асоциальный образ жизни, могло окончательно подорвать слабое здоровье пенсионерки (диабетика с острой сердечной недостаточностью).

В региональном Минстрое пояснили: многоквартирный дом № 21б по ул. Челюскинцев постановлением администрации города Мурманска от 25 мая 2017 г. признан аварийным и подлежащим сносу. Его расселение будет осуществляться в рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 гг. Мероприятия по приобретению жилых помещений для расселения собственников запланированы на 2021 г. Ну, а пока люди вынуждены жить в условиях отсутствия водоснабжения, бесперебойного круглосуточного электроснабжения (что невозможно в связи с физическим износом внутридомовых электрических сетей и, как следствие, чревато опасностью возникновения пожаров). Температура воздуха в зимние месяцы в жилых помещениях квартиры опускается ниже отметки 0 градусов, в то время как нормой являются +18°С (в угловых комнатах +20°С). Стены и потолок квартиры поражены плесневелым грибом.

«На основании вышеизложенного мы попросили главу надзорного органа дать поручение проверить информацию о возможном нарушении прав пенсионерки, проживающей в аварийном дом № 21б на ул. Челюскинцев. И в случае их подтверждения принять меры, направленные на восстановление этих прав», - отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.