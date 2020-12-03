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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.20 12:00

Активисты ОНФ добиваются ремонта обрушающегося фасада жилого дома в Мурманске, вдоль которого ежедневно ходят дети

Активисты ОНФ в Мурманской области попросили прокуратуру региона провести проверку состояния фасада жилого дома №8 в Рыбном проезде областного центра. По мнению общественников, здание снаружи требует оперативного капитального ремонта. Вдоль его обрушающейся стены ежедневно проходит большое количество людей, в том числе маленьких детей, обучающихся в образовательном центре «Точка роста», который находится в этом же доме.

Жалобы на сыплющиеся на головы прохожих куски кирпича в региональное отделение ОНФ стали поступать ещё летом, но принимать все возможные меры для обеспечения безопасности граждан в управляющей организации не спешили.

Общественники выяснили: согласно адресному перечню многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2014-2043 гг., до этого здания, построенного в 1954 г., очередь дойдёт не ранее 2035 г. Несложно представить, во что к тому времени превратится фасад, который уже сегодня утратил значительную часть штукатурки, краски и даже кирпичной кладки. В доме также есть повреждения оконных отливов.

«Создается впечатление, что УК «Мурмантехсервис», в управлении которой находится дом, каких-либо действий для устранения разрушений фасада не предпринимала. Меры для исключения нанесения вреда жизни и здоровью граждан также были проигнорированы: опасную зону не огородили, предупреждающие знаки не установили. А ведь это тот самый дом, где халатность коммунальных служб в прошлом году уже привела к трагедии: из-за падения наледи с крыши здания погибла 64-летняя женщина», - подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Активисты ОНФ также обратились в министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области с просьбой провести проверку и при наличии оснований включить дом №8 в проезде Рыбном в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта.

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