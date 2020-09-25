Активисты ОНФ настаивают на создании вокруг Мурманска «зелёного щита»

После вмешательства ОНФ межрайонная природоохранная прокуратура Мурманской области обязала региональное управление Росреестра включить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах зоны защитного лесопаркового пояса – «зелёного щита» – вокруг областного центра площадью 2110 гектаров . Все необходимые материалы в адрес управления Росреестра Министерством природных ресурсов и экологии направлялись дважды.

В ответ на обращение общественников в надзорном органе пояснили: ранее прокуратурой уже проводилась проверка реализации профильным министерством полномочий по подготовке материалов для установления границ «зелёного щита» вокруг Мурманска, по результатам которой 20 декабря 2019 г . в адрес министерства было внесено представление по факту нарушения законодательства. В результате 31 декабря 2019 г . границы защитного лесопаркового пояса были установлены. Однако управление Росреестра во внесении этих сведений в ЕГРН отказало, ссылаясь на отсутствие в земельном кодексе РФ лесопарковых зеленых зон среди зон с особыми условиями использования.

«Необходимость внесения границ лесопарковых и зелёных зон предусмотрена законом об охране окружающей среды. ФЗ от 27.12.2018 г. внесены изменения в Лесной кодекс, согласно которым одновременно с исключением лесопарков из числа основных территориальных единиц управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, в него включены нормы о лесах, выполняющих функции защиты природных и других объектов. Это леса, расположенные в зеленых зонах (на землях лесного фонда и иных категорий), выделяемые для защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды. А сведения о границах таких лесов подлежат внесению в ЕГРН», - пояснила эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова.

Кроме того, в случае повторного отказа управления Росреестра в регистрации границ «зелёного щита», профильным министерством по инициативе природоохранной прокуратуры будет решён вопрос об обжаловании действий регистрирующего органа в судебном порядке.