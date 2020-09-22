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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 12:25

Активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на качество ремонта фасада жилого дома на ул. Самойловой в Мурманске

Мурманские активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку качества выполнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома (МКД) №14 по ул. Самойловой в областном центре. Общественники обратили внимание на нарушение ряда технологий. 

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, 16 июня 2020 г. между Фондом капитального ремонта Мурманской области и ООО «ТехноСтрой» был заключён договор на проведение капитального ремонта общего имущества пяти МКД Мурманска, один которых – жилой дом №14 по ул. Самойловой. Стоимость: 8,3 млн рублей – фасад, 15,2 млн – кровля. Срок окончания работ – до 28 октября 2020 г. для всех объектов.

В ходе осмотров, проведенных в период с 19 августа по 14 сентября, активисты ОНФ установили, что подрядчик наносит штукатурный слой без ручной чистки поверхности фасадов от старой краски, что противоречит ведомости работ к договору и действующей нормативно-правовой документации.

«Перед началом штукатурных работ необходимо провести проверку состояния основания, и, если есть недостатки, принять меры для их устранения. Например, если поверхность осыпается, наносить штукатурный слой нельзя. Как правило, старый слой краски и штукатурки имеет значительные повреждения, а значит, его прочность как основания намного меньше прочности нового отделочного покрытия. Как следствие, он будет быстрее разрушаться», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Андрей Шишко.

Общественники также отметили, что подрядчик приступил к ремонту фасада до полного завершения капитального ремонта кровли, что тоже является нарушением и может сказаться на общем качестве и дальнейшей надежности проделанной работы. В связи с чем, активисты ОНФ попросили надзорное ведомство принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений. До тех пор они продолжат держать ситуацию на контроле. 

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