Активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на нарушение сроков капремонта нескольких домов в Мурманске

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области попросили прокуратуру проверить своевременность выполнения работ по капитальному ремонту общедомового имущества ряда многоквартирных домов (МКД) в Октябрьском округе. В ходе мониторинга общественники обратили внимание на то, что некоторые пункты договоров между заказчиком и подрядчиком в установленный срок в 2020 году выполнены не были.

Так, согласно договору, заключенному между НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и ООО «ТехноСтрой», в д. №68 по просп. Ленина отремонтировать фасад и кровлю следовало в течение 135 календарных дней с даты подписания документа, то есть не позднее 28 октября 2020 г . Однако в указанный срок исполнитель не уложился.

У домов №1 и №14 по ул. Самойловой – тот же подрядчик, и та же история. А жителям дома №8 по ул. Самойловой о недоделанном вовремя ремонте напоминает ещё и строительный мусор, вывозить который с объекта и прилегающей к нему территории ООО «ТехноСтрой» или привлеченный им субподрядчик обязан не реже двух раз в неделю на протяжении всего периода выполнения работ.

Срок окончания работ по ремонту фасада, подвала и фундамента дома №14 по ул. Полухина – не позднее 1 ноября 2020 г . Исполнитель уже другой – ООО «ИН-СТРОЙ», но и тут что-то пошло не так. В доме №16 по ул. Радищева он не отремонтировал в срок подвал и фундамент, в доме №23 по ул. Карла Маркса – крышу и фасад.

За кровлю дома №21/4 по ул. Фрунзе взялось ООО «Астрастрой» и тоже вовремя не успело. Повторило печальную практику ООО «Реставрационная строительная компания», правда, уже на примере дома №24 по ул. Коминтерна.

«Список можно продолжать. В него попал и дом №12 по ул. Самойловой, и дом №2/12 по ул. Володарского, и №10 по ул. Привокзальная. И это – лишь те дома, которые успели проверить активисты ОНФ. Подрядчики разные, проблема одна. Мы обратились в надзорное ведомство с просьбой провести проверку и при наличии оснований принять меры для устранения выявленных нарушений», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.